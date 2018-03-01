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Кевин Ли: в бою Нурмагомедова и Фергюсона я бы поставил на Тони
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Кевин Ли: в бою Нурмагомедова и Фергюсона я бы поставил на Тони 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Боец UFC Кевин Ли считает, что в предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона фаворитом является второй.
«Думаю, я бы поставил на Тони Фергюсона. Думаю, Тони есть что предложить Хабибу. Тони странно двигается в клетке, из-за его манеры может показаться, что вы его достали, но он умеет гасить пропущенные удары и продолжает наступать. Думаю, Нурмагомедов не выдержит его темпа, плюс Хабиб прежде не проходил пять раундов. ТОни сумеет навязать прессинг и выиграет, причём в первую очередь в психологической битве», — цитирует Кевина Ли BJPenn.
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