Кевин Ли: в бою Нурмагомедова и Фергюсона я бы поставил на Тони

«Думаю, я бы поставил на Тони Фергюсона. Думаю, Тони есть что предложить Хабибу. Тони странно двигается в клетке, из-за его манеры может показаться, что вы его достали, но он умеет гасить пропущенные удары и продолжает наступать. Думаю, Нурмагомедов не выдержит его темпа, плюс Хабиб прежде не проходил пять раундов. ТОни сумеет навязать прессинг и выиграет, причём в первую очередь в психологической битве», — цитирует Кевина Ли BJPenn.