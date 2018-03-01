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Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо
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Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Один из топовых российских тяжеловесов, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира Денис Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо.
Соревнования стартуют 2 марта в Хабаровске. Более тысячи лучших спортсменов со всей страны поборются за 108 медалей. «Первые» и «вторые места» получат право выступить на чемпионате мира в Бухаресте и на чемпионате Европы в Афинах соответственно. Почетным же гостем соревнований станет легендарный боец, заслуженный мастер спорта по самбо, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.
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