Мастера рукопашного боя Черноморского флота признаны одними из лучших в ВМФ

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Военно-Морского Флота России по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие более 90 военнослужащих из 11 сборных флотов и военно-морских учебных заведений.

Сборная Черноморского флота заняла второе место в чемпионате Военно-Морского Флота России по армейскому рукопашному бою, который прошёл в Санкт-Петербурге. Победителем турнира стала сборная Северного флота.

Состязания проводились в семи весовых категориях. Самые лёгкие бойцы весили менее 60 килограммов, самые тяжёлые — свыше 85.

Согласно правилам армейского рукопашного боя на поединки, спортсмены выходили в специальной экипировке. Схватка длилась 3 минуты, победитель проходил в следующий тур, а проигравший соответственно выбывал из соревнований.

В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд, Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, Калининграда и Севастополя.