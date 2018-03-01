Ещё
Мастера рукопашного боя Черноморского флота признаны одними из лучших в ВМФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастера рукопашного боя Черноморского флота признаны одними из лучших в ВМФ 

ТК «Звезда» 1 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Военно-Морского Флота России по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие более 90 военнослужащих из 11 сборных флотов и военно-морских учебных заведений.
Сборная Черноморского флота заняла второе место в чемпионате Военно-Морского Флота России по армейскому рукопашному бою, который прошёл в Санкт-Петербурге. Победителем турнира стала сборная Северного флота.
Состязания проводились в семи весовых категориях. Самые лёгкие бойцы весили менее 60 килограммов, самые тяжёлые — свыше 85.
Согласно правилам армейского рукопашного боя на поединки, спортсмены выходили в специальной экипировке. Схватка длилась 3 минуты, победитель проходил в следующий тур, а проигравший соответственно выбывал из соревнований.
В чемпионате приняли участие более 90 военнослужащих из 11 команд, Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, Калининграда и Севастополя.
ТК «Звезда»: последние новости
Женщина-трансгендер победила мужчину в бою по правилам MMA Финский игрок «Спартака» решил выступать за сборную России Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение