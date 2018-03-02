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Густафссон может перейти в тяжелый вес
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Густафссон может перейти в тяжелый вес 

Sports.ru 2 марта 2018
Шведский боец UFC Александр Густафссон сообщил о том, что в ближайшее время может поменять весовую категорию.
«Я нахожусь в сложной ситуации. Илир Латифи и Джими Манува — мои близкие друзья. С этими ребятами я точно не буду драться. Я специально начал с этого, чтобы все понимали ситуацию. А она непростая. Кормье поднимается в тяжелый дивизион ради боя со Стипе Миочичем, Латифи тоже подумывает подняться в категорию повыше. Мы оба мечтаем о титуле и нам предстоит подумать, что делать дальше.
Я могу подняться в тяжелый вес, Джонс может вернуться в полутяжелую категорию, Кормье — непонятно. Посмотрим, как все сложится, но я точно не буду драться с Латифи и Манува. Мы должны сесть вместе и решить, как выйти из этой ситуации наилучшим образом. Время покажет — мы что-то придумаем. Я держу тяжелый вес в уме. Я и на данный момент-то тяжеловес. «Полутяж» я только на взвешивании», — сказал Густафссон.
Александр Густафссон дважды проигрывал бои за титул UFC в полутяжелом весе — Джону Джонсу и Даниэлю Кормье. В двух последних поединках швед победил.
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