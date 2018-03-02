Андрей Орловский: Бой со Штруве будет легким

«Буду придерживаться плана на бой. Хочу положиться на мою команду. Уверен, это будет легкий бой для меня», — приваодит слова Орловского MMAJunkie.

Напомним, белорусский боец проведет поединок с представителем Голландии 3 марта в рамках UFC 222.