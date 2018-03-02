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В Нефтеюганске пройдет турнир Гран-при Кубка Югры по смешанным единоборствам
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В Нефтеюганске пройдет турнир Гран-при Кубка Югры по смешанным единоборствам 

РИА «ФедералПресс» 2 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
На ринг выйдут девять пар бойцов из семи регионов нашей страны. В их числе чемпион мира и европы по тхеквондо, обладатель Кубка мира по боевому самбо, призеры и победители чемпионатов России по кикбоксингу, греко-римской борьбе, панкратиону, ММА и вьет-во-дау. Также в весе до 56 килограмм выступит женская пара бойцов. «История проведения турниров по разным видом спорта и, в частности, по единоборствам, в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе насчитывает уже не один десяток лет. На каком то этапе мы поняли, что отдельные ингредиенты хороши сами по себе, но их можно смешать и получить качественно другой продукт с иными свойствами. Так мы пришли к ММА. Многолетний опыт проведения турнира по смешанным единоборства «Битва на Севере» позволил укрепиться в правильности своего выбора и заинтересовать федерацию», — прокомментировал организатор турнира, депутат окружной Думы Владимир Семенов.
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