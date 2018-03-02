Густафссон: я полутяж только в день взвешивания 

Шведский боец UFC Александр Густафссон выразил желание перейти в тяжёлую весовую категорию ради боя с Даниэлем Кормье.
«Кормье сейчас собирается подняться в тяжёлый вес ради боя с Миочичем. В моих силах сделать то же самое. В полутяжёлый вес скоро вернётся Джон Джонс, Кормье же неизвестно, вернётся в полутяжи или нет. У меня есть возможность уйти в тяжёлую весовую категорию. Сегодня я тяжеловес. Говоря по правде, полутяж я только один день — день взвешивания. Все остальные дни мой вес соответствует тяжёлой категории», — приводит слова Густафссона Bloody Elbow.