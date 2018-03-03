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«Считай свои деньги»: Емельяненко взбесил вопрос о гонораре
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Александр Емельяненко: не лезьте и считайте свои деньги 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат»
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал о своем ближайшем сопернике Шимоне Байоре из Польши перед поединком с ним. Слова Емельяненко приводит "Спорт-Экспресс".
"Посмотрел несколько боев — на его сильные, слабые стороны. В принципе, он — универсал: может и бить, и бороться. И он может драться все три раунда. То есть функционально подготовлен. Пусть выходит и показывает все, что может, не жалеет себя. пусть запомнится хоть чем-нибудь, постарается простоять побольше. Удачи ему", — сказал он.
Емельяненко также отказался отвечать на вопрос о гонораре за поединок с Байором.
"Я за идею выступаю. Это настолько личное, что сюда даже лезть не стоит. Считайте свои деньги. Сколько-сколько… Меня все устраивает, раз я выступают в этой организации", — заявил Емельяненко.
Бой российского бойца с Байором состоится 4 марта в Тольятти.
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