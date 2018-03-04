Все результаты UFC 222 в Лас-Вегасе: бонусы у Ортеги, Сухамтата, О'Молли и Эрнандеса

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 222, который состоялся 3 марта в Лас-Вегасе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Брайан Ортега и Александер Эрнандес (за «Выступление вечера»), а также Шон О’Молли и Андре Сухамтат (за «Бой вечера»).

Все результаты UFC 222:

Кристиана Жустино (19-1) — TKO 1 — Яна Куницкая (10-3) Бой за титул чемпионки UFC в полулёгком весе

Брайан Ортега (13-0) — KO 1 — Фрэнки Эдгар (22-5-1)

Шон О'Молли (9-0) — UD 3 — Андре Сухамтат (12-5)

Кетлен Виейра (9-0) — SD 3 — Кэт Цингано (9-2)

Маккензи Дерн (5-0) — SD 3 — Эшли Йодер (5-3)

Александер Эрнандес (8-1) — KO 1 — Бенеил Дариуш (14-3-1)

Джон Додсон (19-9) — SD 3 — Педро Муньоз (15-2)

Си-Би Доллэуэй (16-8) — DQ 1 — Гектор Ломбард (34-8-1)

Зак Оттоу (15-5) — TKO 1 — Майк Пайл (27-13-1)

Коди Стэманн (16-1) — SD 3 — Брайан Кэрэуэй (21-7)

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