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Все результаты UFC 222 в Лас-Вегасе: бонусы у Ортеги, Сухамтата, О'Молли и Эрнандеса
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Все результаты UFC 222 в Лас-Вегасе: бонусы у Ортеги, Сухамтата, О'Молли и Эрнандеса 

Vringe.com 4 марта 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 222, который состоялся 3 марта в Лас-Вегасе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Брайан Ортега и Александер Эрнандес (за «Выступление вечера»), а также Шон О’Молли и Андре Сухамтат (за «Бой вечера»).
Все результаты UFC 222:
Кристиана Жустино (19-1) — TKO 1 — Яна Куницкая (10-3) Бой за титул чемпионки UFC в полулёгком весе
Брайан Ортега (13-0) — KO 1 — Фрэнки Эдгар (22-5-1)
Шон О'Молли (9-0) — UD 3 — Андре Сухамтат (12-5)
Андрей Орловский (26-15) — UD 3 — Штефан Штруве (28-9)
Кетлен Виейра (9-0) — SD 3 — Кэт Цингано (9-2)
Маккензи Дерн (5-0) — SD 3 — Эшли Йодер (5-3)
Александер Эрнандес (8-1) — KO 1 — Бенеил Дариуш (14-3-1)
Джон Додсон (19-9) — SD 3 — Педро Муньоз (15-2)
Си-Би Доллэуэй (16-8) — DQ 1 — Гектор Ломбард (34-8-1)
Зак Оттоу (15-5) — TKO 1 — Майк Пайл (27-13-1)
Коди Стэманн (16-1) — SD 3 — Брайан Кэрэуэй (21-7)
Джордан Джонсон (8-0) — SD 3 — Адам Милстед (8-1)
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