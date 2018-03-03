Вартанян встретится с Баговым

Организация ACB анонсировала поединок в легком весе между Эдуардом Вартаняном Али Баговым . Поединок состоится 5 мая на шоу ACB 86 в Москве.

В поединке определится следующий претендент на чемпионский титул ACB в легком весе.

Вартанян и Багов уже дважды встречались между собой. В 2014 году Вартанян победил техническим нокаутом, а год спустя Багов одержал победу удушающим приемом.

Всего же на счету 26-летнего Вартаняна 18 побед при четырех поражениях в MMA. У 28-летнего Багова 25 побед при десяти поражениях.