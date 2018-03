Сайборг техническим нокаутом победила Куницкую

Во второй половине стартовой пятиминутке Сайберг потрясла Куницкую, после чего сумев провести добивание. Рефери принял решение остановить поединок.

CYBORG!@CrisCyborg gets it done at #UFC222 in the FIRST ROUND! pic.twitter.com/JRdd766Yv5

— UFC (@ufc) 4 марта 2018 г.

Таким образом, Сайборг записала на свой счет 20-ю победу в карьере кряду.