Емельяненко «нокаутировал» покрышку большой кувалдой

Боец смешанного стиля продемонстрировал в Сети одну из своих тренировок.
Боец ММА Александр Емельяненко показал видео, на котором он бьет по большой покрышке кувалдой.
Видеозапись тренировочного процесса боец смешанных единоборств выложил в Instagram. На ней Емельяненко со всей силы бьет кувалдой по шине, сопровождая процесс громкими выкриками.
«Обязательное упражнение для всех видов спорта, на все группы мышц!» — прокомментировал кадры боец.
Между тем это не первый раз, когда Емельяненко делится со своими подписчиками видео со своих тренировок. Так, ранее он опубликовал видео, на котором он «кричит» на грушу и отправляет ее «в нокаут».