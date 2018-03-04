Емельяненко «нокаутировал» покрышку большой кувалдой

Емельяненко посоветовал всем «избить» покрышку большой кувалдой

Боец смешанного стиля продемонстрировал в Сети одну из своих тренировок.

«Обязательное упражнение для всех видов спорта, на все группы мышц!» — прокомментировал кадры боец. Видеозапись тренировочного процесса боец смешанных единоборств выложил в Instagram. На ней Емельяненко со всей силы бьет кувалдой по шине, сопровождая процесс громкими выкриками.

Между тем это не первый раз, когда Емельяненко делится со своими подписчиками видео со своих тренировок. Так, ранее он опубликовал видео, на котором он «кричит» на грушу и отправляет ее «в нокаут».