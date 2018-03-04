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Емельяненко «нокаутировал» покрышку большой кувалдой
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Емельяненко посоветовал всем «избить» покрышку большой кувалдой 

ТК «Звезда» 4 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Боец смешанного стиля продемонстрировал в Сети одну из своих тренировок.
Боец ММА Александр Емельяненко показал видео, на котором он бьет по большой покрышке кувалдой.
Видеозапись тренировочного процесса боец смешанных единоборств выложил в Instagram. На ней Емельяненко со всей силы бьет кувалдой по шине, сопровождая процесс громкими выкриками.
«Обязательное упражнение для всех видов спорта, на все группы мышц!» — прокомментировал кадры боец.
Между тем это не первый раз, когда Емельяненко делится со своими подписчиками видео со своих тренировок. Так, ранее он опубликовал видео, на котором он «кричит» на грушу и отправляет ее «в нокаут».
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