Роман Мазуров: Куницкая не была готова к такому натиску Жустино

— Почему Яна Куницкая проиграла Кристине Жустино? — Яна проиграла, потому что просто не была готова к такому натиску, первый же удар чуть не отправил ее в нокаут, попыталась что то сделать в клинче, но как только образовалась дистанция все шансы моментом улетучились, закономерный результат.

Чуда не свершилось, а очень верилось. Куницкая проиграла Сайборг (видео)

— Стоило ли ей сразу выходить на бой с чемпионом? — Конечно, не стоило выходить сразу на такой бой, но с другой стороны такая возможность выпадает порой раз в жизни, а кто-то за всю карьеру не в состоянии приблизиться к титулам, поэтому этот риск был оправдан и понятен.

— Есть ли такие бойцы, которые могут навязать Жустино конкурентный бой? — Я вижу одну спортсменку, которая сможет составить конкуренцию «Сайборг». Это Аманда Нуньес , которая ей уже бросила вызов, и Крис его приняла, о чем и сказала в интервью после победы над Яной. Если честно, то победить «Сайборг» может только такой же «киборг» как она: с ударкой Холли Холм или Валентины Шевченко , и борьбой как у Нуньес и Ронды Роузи, тогда будут шансы.

— Насколько много Жустино «гоняет»? — «Гоняет» она очень много и крайне мучительно, о чем свидетельствуют ролики о ее подготовке, но настолько грамотно, что всегда подходит к боям в оптимальной форме.

— Каковы были шансы Куницкой в этом поединке? Что можно сказать о ее перспективах в более легком дивизионе? — Шансы Куницкой в этом бою, как мне казалось, были минимальны, что поединок и показал. Яна немного составила конкуренцию в клинче, но не более того, в процессе боя Крис позволяла себе работать с легкой улыбкой, видимо понимая, что соперница в ее власти.

— Нужно Куницкой спуститься в более легкий вес? — Не думаю, что Яна должна менять дивизион на более легкий. По своей антропометрии она вполне вписывается в этот вес, и думается, гонять больше ей будет сложнее.