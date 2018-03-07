Макс Холлоуэй и Брайан Ортега могут сразиться в августе на Гавайях

Первый претендент полулёгкого дивизиона UFC Брайан Ортега (14-0) может встретиться с действующим чемпионом Максом Холлоуэем (19-3) на турнире UFC 227, который пройдёт в августе на родине последнего — Гавайях. Об этом объявил сам Макс, попутно, однако, заметив, что предпочёл бы провести этот бой пораньше — на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе в 7 июля.

Напомним, что Холлоуэй завоевал титул в июне прошлого года, остановив в третьем раунде Жозе Алдо. В декабре он точно таким же образом побил его в реванше, хотя изначально должен был драться с Фрэнки Эдгаром, который травмировался в ходе подготовки к бою.

В итоге бой Макса и Фрэнки назначили главным событием UFC 222, но теперь травмировался уже чемпион, и Эдгар согласился на замену в лице Ортеги. В минувшую субботу Брайан нокаутировал Фрэнки в первом раунде и таким образом завоевал право на титульный поединок.

Источник: bjpenn.com Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.