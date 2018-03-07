Ещё
Макс Холлоуэй и Брайан Ортега могут сразиться в августе на Гавайях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макс Холлоуэй и Брайан Ортега могут сразиться в августе на Гавайях 

Vringe.com 7 марта 2018
Первый претендент полулёгкого дивизиона UFC Брайан Ортега (14-0) может встретиться с действующим чемпионом Максом Холлоуэем (19-3) на турнире UFC 227, который пройдёт в августе на родине последнего — Гавайях. Об этом объявил сам Макс, попутно, однако, заметив, что предпочёл бы провести этот бой пораньше — на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе в 7 июля.
Напомним, что Холлоуэй завоевал титул в июне прошлого года, остановив в третьем раунде Жозе Алдо. В декабре он точно таким же образом побил его в реванше, хотя изначально должен был драться с Фрэнки Эдгаром, который травмировался в ходе подготовки к бою.
В итоге бой Макса и Фрэнки назначили главным событием UFC 222, но теперь травмировался уже чемпион, и Эдгар согласился на замену в лице Ортеги. В минувшую субботу Брайан нокаутировал Фрэнки в первом раунде и таким образом завоевал право на титульный поединок.
Источник: bjpenn.com  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Ронда Роузи — о возможном возвращении в ММА Нурмагомедов: Мой бой с Фергюсоном — самый важный в UFC Шлеменко — о предстоящих боях Волкова, Нурмагомедова, Емельяненко, Гассиева: интервью
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение