Емельяненко нокаутировал Байора за три минуты

Александр Емельяненко нокаутировал Бойаро в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил польского спортсмена Шимона Байора . Поединок проходил в рамках турнира «Битва на Волге 3» и являлся главным событием бойцовского вечера.

Бой закончился уже в первом раунде — уже через три минуты после стартового гонга Емельяненко провёл успешную атаку, отправившую его соперника на настил. В партере Емельненко мощными ударами добил своего оппонента, вынудив судью остановить бой.

Эта победа стала для Емельяненко третьей в трёх поединках после возвращения на ринг.