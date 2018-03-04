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Емельяненко нокаутировал Байора за три минуты
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Александр Емельяненко нокаутировал Бойаро в первом раунде 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил польского спортсмена Шимона Байора. Поединок проходил в рамках турнира «Битва на Волге 3» и являлся главным событием бойцовского вечера.
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Бой закончился уже в первом раунде — уже через три минуты после стартового гонга Емельяненко провёл успешную атаку, отправившую его соперника на настил. В партере Емельненко мощными ударами добил своего оппонента, вынудив судью остановить бой.
Эта победа стала для Емельяненко третьей в трёх поединках после возвращения на ринг.
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