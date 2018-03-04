Результаты UFC 222: Сайборг — Куницкая

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Федор Емельяненко про Хабиба Нурмагомедова и его бой против Фергюсона

Ронда Роузи никогда не вернётся в MMA

Фёдор Емельяненко получил травму за месяц до боя с Фрэнком Миром