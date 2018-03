Результаты UFC 222: Сайборг — Куницкая

Предлагаем вам ознакомиться с результатами турнира UFC 222, во главе которого стоял поединок «Крис Сайборг — Яна Куницкая ».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД: Полутяжелый вес: Джордан Джонсон победил Адама Милстеда раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);

Легчайший вес: Коди Стаманн победил Брайана Кэрэуэя раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Полусредний вес: Зак Оттоу победил Майка Пайла техническим нокаутом (удары руками), 2:34, раунд 1;

Средний вес: Си Би Доллэуэй победил Гектора Ломбарда дисквалификацией (удары после гонга), 05:00, раунд 1;

Легчайший вес: Джон Додсон победил Педро Муньоса раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28);

Легкий вес: Александр Эрнандес победил Бенейла Дариуша нокаутом (удар рукой), 2:34, раунд 1;

Женщины, наилегчайший вес: Маккензи Дерн победила Эшли Йодер раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

ОСНОВНОЙ КАРД: Женщины, легкий вес: Кетлин Виейра победила Кэт Зингано раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Тяжелый вес: Андрей Арловский победил Стефана Штруве единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Легчайший вес: Шон О’Молли победил Андрэ Сухамтата единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28);

Полулегкий вес: Брайан Ортега победил Фрэнки Эдгара техническим нокаутом (удары руками), 2:34, раунд 1;

Женщины, полусредний вес, титульный бой: Кристиан Джустино (чемпионка) победила Яну Куницкую техническим нокаутом (удары руками), 3:27, раунд 1.

