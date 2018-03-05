Макгрегор снялся в рекламе куриного сэндвича 

Экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, который в Лас-Вегасе в августе 2017 года проиграл боксёрский поединок против экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего, а также лишился своего чемпионского пояса в смешанных боевых единоборствах, снялся в рекламе нового сэндвича.
Известный боец отрекламировал новое блюдо сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», став главным действующим лицом новой рекламной кампании по продвижению острого куриного сэндвича.