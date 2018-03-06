Герард Мусаси: Всем жаждущим моего реванша с Шлеменко я могу посоветовать пойти на хрен

20 октября 2017 года на турнире Bellator 185 Мусаси спорным решением судей победил Шлеменко. После этого боя многие болельщики и эксперты высказывались по поводу несправедливого решения судей.

«Я знал, что я сильнее, но всё пошло не по плану, когда на первой же минуте Шлеменко сломал мне орбитальную кость — я понимал, что у меня проблема с глазом, и не оставалось ничего, кроме как схватить Александра и повалить его ради болевого приёма. Я опасался, что из-за моей травмы бой остановят досрочно. Я выиграл и заберу свою победу с собой в гроб, а всем жаждущим моего реванша с Александром я могу посоветовать пойти на хрен — сейчас меня интересует не Шлеменко, а чемпион», — приводит слова Мусас MMA Junkie.