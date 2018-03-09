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M-1 Challenge 89: Красников и Бухингер показали равный вес
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M-1 Challenge 89: Красников и Бухингер показали равный вес 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Фото: Газета.Ru
10 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 89. Главным его событием станет поединок в полулёгком весе между Андреем Красниковым и Иваном Бухингером. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали равный вес — 67,9 кг. Также вашему вниманию результаты взвешивания других участников турнира.
M-1 Challenge 89. Взвешивание
Иван Бухингер (MMA Spirit), 67,9 кг — Андрей Красников (Украина), 67,9 кг Заур Гаджибабаев (Азербайджан), 120,4 кг — Антон Вязигин (Спарта), 121,1 кг Микаэль Лебу (Франция), 74,7 кг — Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь), 72,9 кг Давид Сильва Де Соуза (Бразилия), 67,7 кг — Виктор Колесник (Кузня), 66,2 кг Расул Магомедов (Ахиллес), 70,1 кг — Алик Албогачиев (Республика Ингушетия), 70,2 кг Даниэль Васкес (Испания), 67,2 кг — Иван Кибала (Клетка и Сечь PRO), 65,5 кг Элизар Тарику (Израиль), 65,8 кг — Никита Солонин (Fight PRO), 65,7 кг Брендсон Рибейро (Бразилия), 92 кг — Денис Выговский (Украина), 92,5 кг Димитар Костов (Болгария), 56,8 кг — Важа Цыптаури (Грузия), 58,4 кг Борис Медведев (Авангард и Сечь PRO), 82,5 кг — Кирилл Мажара (Fightspirit), 83,1 кг Михаил Макогон («Шторм»), 114,6 кг — Дмитрий Новиков («Спарта»), 105,3 кг.
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