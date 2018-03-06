Когда Конора Макгрегора лишат титула? Дэйна Уайт внёс ясность

В руководстве UFC всё-таки приняли волевое решение лишить ирландца Конора Макгрегора (21-3) титула чемпиона в лёгком весе. А не сообщают об этом до сих пор только потому, что официально это случится, как только начнётся поединок Тони Фергюсона (23-3) и Хабиба Нурмагомедова (25-0), в котором и определится новый чемпион.

«Как только будет нанесён первый удар (в поединке Фергюсон-Нурмагомедов), это будет бой за полноценный титул. И это совершенно справедливо, потому что они оба проложили себе путь к первой и второй строчкам рейтинга и заслужили свой шанс», — заявил президент UFC Дэйна Уайт в интервью LA Times.

Напомним, что Макгрегор завоевал титул в ноябре 2016 года, нокаутировав Эдди Альвареса , и с тех пор не выходил в клетку. Фергюсон на данный момент владеет титулом «временного» чемпиона промоушена, а его поединок с Нурмагомедовым заявлен главным событием турнира UFC 223, который состоится 7 апреля в Лас-Вегасе (США).

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