Сергей Харитонов: «Не заинтересован в бое с Емельяненко. Зачем драться с алкоголиками?»

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что даже не думает о проведении боя с Александром Емельяненко​. Также он отказался на критику со стороны Емельяненко-младшего.

— Александра Емельяненко недавно назвал вас «мертвым». Что бы вы ему на это ответили?

— Мне незачем ему отвечать, мертвый — значит мертвый. Мнение есть у каждого, это нормально. Я не хочу вступать с ним в споры.

— Вам был бы интересен повторный бой с Емельяненко?

— Конечно, нет! Никакого желания и интереса встречаться с ним нет. Зачем драться с алкоголиками?

— Как вы сейчас можете объяснить свое поражение от него в 2006 году?

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