Ещё
Сергей Харитонов: «Не заинтересован в бое с Емельяненко. Зачем драться с алкоголиками?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Харитонов: «Не заинтересован в бое с Емельяненко. Зачем драться с алкоголиками?» 

Спорт-Экспресс 5 марта 2018
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что даже не думает о проведении боя с Александром Емельяненко​. Также он отказался на критику со стороны Емельяненко-младшего.
— Александра Емельяненко недавно назвал вас «мертвым». Что бы вы ему на это ответили?
— Мне незачем ему отвечать, мертвый — значит мертвый. Мнение есть у каждого, это нормально. Я не хочу вступать с ним в споры.
— Вам был бы интересен повторный бой с Емельяненко?
— Конечно, нет! Никакого желания и интереса встречаться с ним нет. Зачем драться с алкоголиками?
— Как вы сейчас можете объяснить свое поражение от него в 2006 году?
— Это было давно и неправда! (Михаил ПОТАПОВ)
Полностью интервью Харитонова
Спорт-Экспресс: последние новости
Ронда Роузи: "Мое возвращение в UFC так же вероятно, как поездка на Олимпиаду" Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Миром UFC выпустил трейлер к бою между Нурмагомедовым и Фергюсоном
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение