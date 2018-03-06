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В Bellator анонсирован реванш Роя Нельсона и Мирко Филиповича
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В Bellator анонсирован реванш Роя Нельсона и Мирко Филиповича 

Vringe.com 6 марта 2018
Фото: Vringe.com
25 мая в Лондоне (Англия) пройдёт юбилейный турнир Bellator 200, в рамках которого проведут реванш знаменитые ветераны-тяжеловесы американец Рой «Большая Деревенщина» Нельсон (23-15) и хорват Мирко «Кро Коп» Филипович (36-11-2). Поединок официально анонсирован промоушеном.
Первый бой Нельсона и Филиповича в октябре 2011 года на турнире UFC 137 завершился досрочной победой американца техническим нокаутом в 3-м раунде.
JUST ANNOUNCED! Head kick master #MirkoCroCop makes his Bellator debut against heavy handed @roynelsonmma at #Bellator200 in London!pic.twitter.com/OqwXKUIIv4
— Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 марта 2018 г.
Напомним, что в середине февраля 41-летний Нельсон выбыл из борьбы за титул в тяжёлом весе, проиграв по очкам четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator Мэтту Митриону.
43-летний Филипович уже не раз объявлял о завершении карьеры, но, как видно, до сих пор продолжает выступления. Предстоящий бой станет для него дебютным в Bellator, а до этого он одержал пять побед под баннером Rizin FF. В целом победная серия хорвата составляет уже восемь поединков.
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