В Bellator анонсирован реванш Роя Нельсона и Мирко Филиповича

25 мая в Лондоне (Англия) пройдёт юбилейный турнир Bellator 200, в рамках которого проведут реванш знаменитые ветераны-тяжеловесы американец Рой «Большая Деревенщина» Нельсон (23-15) и хорват Мирко «Кро Коп» Филипович (36-11-2). Поединок официально анонсирован промоушеном.

Первый бой Нельсона и Филиповича в октябре 2011 года на турнире UFC 137 завершился досрочной победой американца техническим нокаутом в 3-м раунде.

JUST ANNOUNCED! Head kick master #MirkoCroCop makes his Bellator debut against heavy handed @roynelsonmma at #Bellator200 in London!pic.twitter.com/OqwXKUIIv4

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 марта 2018 г.

Напомним, что в середине февраля 41-летний Нельсон выбыл из борьбы за титул в тяжёлом весе, проиграв по очкам четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator Мэтту Митриону

43-летний Филипович уже не раз объявлял о завершении карьеры, но, как видно, до сих пор продолжает выступления. Предстоящий бой станет для него дебютным в Bellator, а до этого он одержал пять побед под баннером Rizin FF. В целом победная серия хорвата составляет уже восемь поединков.

