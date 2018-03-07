Российский боец Мирзаев 1 апреля проведет поединок в Казахстане по правилам грэпплинга

МОСКВА, 7 марта. / ТАСС /. Российский боец ММА Расул Мирзаев проведет поединок по правилам грэпплинга 1 апреля в Казахстане на турнире Fight Nights Global (FN). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FN.

"Мирзаев проведет поединок по грэпплингу 1 апреля в Казахстане", — сказал собеседник агентства.

Турнир организации пройдет в Алма-Ате.

Ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неизвестных, которые избили находившегося в квартире Мирзаева, используя также травматический пистолет. Спортсмен, получивший тяжелые травмы, сразу после случившегося был доставлен в больницу и прооперирован. Возобновить карьеру боец предполагал летом 2017 года, однако этого не случилось.