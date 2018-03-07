Российский боец Мирзаев заинтересован в поединке против бразильца Брандао

"Проведу два боя, а там будем вести переговоры [о реванше с Макашвили ]. О [Диего] Брандао думаю, он сам кидал мне вызов. Мне было бы интересно с ним подраться", — сказал боец. Ближайший поединок Мирзаев проведет 1 апреля в Казахстане по правилам грэпплинга.

31 декабря 2016 года Мирзаев был избит тремя неизвестными в собственной квартире в Москве. Нападавшие также использовали травматический пистолет. Спортсмен, получивший тяжелые травмы, сразу был доставлен в больницу и прооперирован. Возобновить карьеру боец предполагал летом 2017 года, однако этого не случилось.

В активе 31-летнего Мирзаева 17 побед и одно поражение. Последний поединок спортсмен провел в ноябре 2016 года против грузина Левана Макашвили. Бой завершился поражением россиянина.

На счету Брандао 22 победы и 12 поражений в ММА.