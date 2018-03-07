Российский боец ММА нашел большое число спарринг-партнеров в Таиланде

Российский боец ММА в полулегком весе (до 70 кг) Виктор Колесник (11-3-1) рассказал о своей подготовке к бою с бразильцем Давидом Сильва «Davi Boxer» Де Соуза (7-2). Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза ММА России.

Виктор Колесник — молодой, но умудренный опытом боец, обладающий отличной ударной техникой, ставшей фирменным знаком краснодарского клуба «Кузня». В четырех поединках в рейдже он продемонстрировал феноменальную работу сериями, а бой против Нэйта Ландвера стал одним из лучших в прошедшем сезоне. Бразильский боец является образцом современного гладиатора — ни один из его боев не завершился судейским решением. Семь противников отправились в нокаут и лишь однажды Де Соуза был повержен удушающим приемом.

"Подготовку к бою я начал в Краснодаре, а затем отправился на сборы в Таиланд. Мы удачно подгадали, как раз там было большое количество спарринг-партнеров — сильнейших ребят с разных концов России и мощные иностранные бойцы.

Я набрал превосходную форму. Никаких особых изменений в подготовку конкретно под бразильца мы не вносили. Готовились по стандартной схеме: 65% «ударка», 35% борьба. Я всегда делаю больше акцент на технике в стойке, так как она, во-первых, мне ближе, а во-вторых, более зрелищна для зрителей.

В месте где мы жили проводился турнир по тайскому боксу, и так получилось, что за два дня до боев один из участников получил травму.

Моему тренеру Олегу Перевертунову предложили поставить замену и он, естественно, согласился. Мы даже и не знали, что это бой за чемпионский пояс.

Мы уже вышли на бой и прямо перед началом поединка я заметил, что люди там делают ставки, так как я был полностью уверен в победе своего тренера, я поставил все деньги, которые у меня были на него. Это был отличный вечер — мы сумели не только заполучить победу, но ещё и выиграть пояс и поднять денег!" — рассказал Колесник.

Встреча Колесник — да Соуза пройдет в Санкт-Петербурге 10 марта.