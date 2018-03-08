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В UFC анонсирован бой Алистара Оверима и Кёртиса Блейдса
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В UFC анонсирован бой Алистара Оверима и Кёртиса Блейдса 

Vringe.com 8 марта 2018
Фото: Vringe.com
Перспективный американский тяжеловес UFC Кёртис Блейдс (9-1) получит возможность вплотную приблизиться к титульному бою на турнире UFC 225 в Чикаго (США), который состоится 9 июня. Накануне промоушен официально анонсировал его поединок против топового экс-претендента из Нидерландов Алистара Оверима (43-16).
Оверим выйдет в октагон впервые после сокрушительного поражения нокаутом в первом раунде от Фрэнсиса Энганну, которое он потерпел 2 декабря прошлого года. Перед этим на счету Алистара были две победы над Фабрисио Вердумом и Марком Хантом.
Блейдс ведёт серию из пяти побед подряд, в том числе над Марком Хантом (по очкам) в крайнем поединке на UFC 221 в феврале. Примечательно, что единственное поражение в картере Кёртис потерпел от того же Энганну (ТКО 2) в апреле 2016 года.
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