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Фабрисио Вердум: Волков действительно опасный парень, но ему не хватает навыков в партере
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Фабрисио Вердум: Волков действительно опасный парень, но ему не хватает навыков в партере 

Советский спорт 9 марта 2018
— Волков действительно опасный парень. Это понятно не только по его выступлениям в UFC, но и по всей предыдущей карьере. Он был чемпионом Bellator, если я не ошибаюсь. У него огромный размах рук, и он очень высокий. Он настоящий тяжеловес.
У него отличный муай-тай, но не хватает навыков в партере. Его стойка не идет ни в какое сравнение с его грепплингом. Он искушенный ударник, так что я должен действовать очень осторожно. Я буду драться умно, потому что он хороший боец, — цитирует Вердума Fight Time.
Поединок Вердум — Волков состоится на турнире UFC Fight Night 127, который состоится 17 марта в Лондоне.
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