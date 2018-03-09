Фабрисио Вердум: Волков действительно опасный парень, но ему не хватает навыков в партере

— Волков действительно опасный парень. Это понятно не только по его выступлениям в UFC, но и по всей предыдущей карьере. Он был чемпионом Bellator, если я не ошибаюсь. У него огромный размах рук, и он очень высокий. Он настоящий тяжеловес.

У него отличный муай-тай, но не хватает навыков в партере. Его стойка не идет ни в какое сравнение с его грепплингом. Он искушенный ударник, так что я должен действовать очень осторожно. Я буду драться умно, потому что он хороший боец, — цитирует Вердума Fight Time.

Поединок Вердум — Волков состоится на турнире UFC Fight Night 127, который состоится 17 марта в Лондоне.