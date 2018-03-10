Российского бойца UFC не пустили в США

Российскому бойцу UFC отказали во въезде в США

«Самое странное, что я уже бывал в США. У меня была рабочая виза на два года. Я дрался в Америке и все было в порядке. Теперь же, кажется, я не могу получить визу, и я не знаю, почему. Это всего лишь политика, но она может оказать большое влияние на жизнь обыкновенных людей вроде меня», — заявил 29-летний спортсмен. Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов не сможет принять участие в ближайшем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Эвана Данэма из-за проблем с получением американской визы. Об этом сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что юристы UFC оказывают Тайсумову поддержку в получении необходимых документов. Официально в визе бойцу пока не отказано.

Тайсумов выступает в легком весе (до 70 килограммов). За свою карьеру уроженец Чеченской республики провел 31 бой, в которых одержал 26 побед (15 нокаутом) и потерпел пять поражений.