Чемпион UFC Вудли заявил, что помогает боксеру Мэйуэзеру готовиться к бою в ММА

ТАСС, 10 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли помогает боксеру Флойду Мэйуэзеру — младшему готовиться к бою в смешанных единоборствах. Об этом Вудли рассказал порталу TMZ.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. Позднее сам Мэйуэзер сообщил, что ведет переговоры о проведении поединка на многомиллионную сумму, но пока неизвестно, пройдет ли этот бой в боксерском ринге или в октагоне.

"Я встретил его на вечеринке во время Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Мы начали говорить о смешанных единоборствах и решили, что нам надо встретиться в Лас-Вегасе и потренироваться, чтобы он был готов к боям по правилам ММА", — заявил Вудли.

"Мэйузер — один из величайших бойцов-ударников в истории, — прокомментировал Вудли перспективы американского боксера в ММА. — Сколько бойцов в UFC не умеют бороться, а считают себя бойцами с хорошей ударной техникой? Когда они выйдут в октагон против одного из величайших ударников в истории — они будут уничтожены".

Первый бой Мэйуэзера против Макгрегора

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне. По неофициальным данным, сумма второго боя может составить порядка $500 млн Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн). Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 40-50-х годах). В прошлом году Мэйуэзер сообщил о намерении принять российское гражданство.

29-летний Макгрегор является самым популярным бойцом UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года), титул будет стоять на кону поединка между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым 7 апреля.