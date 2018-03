Дела визовые: сорван бой Тайсумова и Дэнема на UFC 223

29-летний российский легковес Майрбек Тайсумов (26-5) не сможет провести поединок против американца Эвана Дэнема (18-6-1), планировавшийся 7 апреля в рамках турнира UFC 223 в Бруклине. Сегодня боец сообщил о задержке с выдачей американской визы,

«Печальные новости — рассмотрение моей заявки на получение американской визы занимает больше времени, чем ожидали моя команда и UFC. Процесс оформления визы всё ещё продолжается, хоть и медленнее, чем ожидалось. Надеюсь, что (матчмейкер) Шон Шелби сможет подобрать для меня бой в Рио на 12 мая, и надеюсь выступить в США в скором времени. Благодарю Эвана Дэнема, который согласился на бой со мной, в отличие от других из топ-15. Удачи тебе в Бруклине, и я готов дать тебе бой в Рио или когда моя виза будет оформлена», — написал Тайсумов в Instagram.

Disappointing news — My visa application for the USA is taking longer than my team and the UFC expected. The visa process is still ongoing albeit at a slower pace than anticipated. I am hoping that Sean Shelby will be able to find me a fight in Rio on May 12th and I hope to fight in the USA shortly. Thanks to Evan Dunham who accepted to fight me unlike many others from the Top 15. Wish you a good fight in Brooklyn and I'm ready to give you a fight either in Rio or once my visa run is done. #taisumov #berkut #berkutmma #ufc223

