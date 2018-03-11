Бухингер: надеюсь, что скоро вновь получу шанс биться за титул M-1

Вчера 10 марта в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 89. В главном его событии сошлись экс-чемпион Иван Бухингер и Андрей Красников. Встреча завершилась победой первого удушающим приёмом во втором раунде. После поединка словак заявил, что вскоре вновь надеяться завоевать чемпионское звание.

«Я упорно тренировался, чтобы достигнуть этого результата и доказать, кто настоящий чемпион. Это был очень важный бой для меня, потому что я хочу вернуть свой титул и надеюсь, что скоро получу вновь шанс биться за пояс М-1», — завершил боец.