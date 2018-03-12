Рой Нельсон и Мирко Филипович начали словесную войну перед реваншем

На прошлой неделе был официально анонсирован реванш тяжеловесов-ветеранов американца Роя Нельсона (23-15) и хорвата Мирко Филиповича (36-11-2) в рамках турнира Bellator 200, который состоится 25 мая в Лондоне (Англия). Немного погодя бойцы начали привлекать внимание к своему бою.

Нельсон, например, обвинил соперника в употреблении допинга: «Я думаю, Филипович определённо стал лучше с возрастом, и похоже, что он вернулся к специальным добавкам. Лучшим добавкам, чем обычно. На протяжении всей моей карьеры единственной причиной, почему люди хотели драться со мной или имели шанс меня побить, было то, что они на чём-то сидели. Я просто знаю, что все они на чём-то сидели. Это одна из тех вещей, с которыми очень трудно бороться. Хорошо, если их ловят, но в конце концов я готов выйти и драться с любым, кого они выставят против меня».

Мирко быстро ответил, проехавшись в том числе по телосложению Роя: «Дорогой Рой Нельсон, тебе не стоит беспокоиться о специальных добавках, о которых ты заявил, потому что единственными специальными добавками, которые я принимаю, являются две тяжёлых и кровавых тренировки в день, пять дней в неделю. И меня будут проверять, как и всех остальных, в течение всей подготовки к бою, перед ним и сразу после поединка. Так что ты лучше не беспокойся насчёт этого, а начинай придумывать оправдания, которые тебе обязательно понадобятся, когда я надеру твою жирную неуважительную задницу. У тебя ещё достаточно времени до 25 мая. И, пожалуйста, сделай мне одолжение — сбрей эту отвратительную бороду, выгляди как профессиональный боец и прояви уважение к сопернику. Удачи!»

Напомним, что первый бой Нельсона и Филиповича в октябре 2011 года на турнире UFC 137 завершился досрочной победой американца техническим нокаутом в 3-м раунде.

Источник: FightTime

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