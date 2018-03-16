Вердум — Волков на UFC FIGHT NIGHT 127, 17 марта в Лондоне.

Вспоминаем главные победы российского претендента на титул UFC в тяжёлом весе.

Уже в эту субботу нашему соотечественнику Александру Волкову предстоит выйти в октагон против самого серьёзного соперника в карьере — экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. У Александра достаточно опыта для того, чтобы выйти победителем в главном событии UFC Fight Night 127. «Чемпионат» подготовил пятёрку лучших выступлений в карьере российского бойца, чтобы вы в этом убедились.

Бретт Роджерс

Перед тем, как карьера и жизнь Бретта Роджерса разобьются на тысячи осколков из-за тюремного срока по обвинениям в домашнем насилии и домогательствах к мужчинам в общественных местах, ветеран Strikeforce считался крепким и довольно именитым бойцом. В 2012 году, когда карьера свела Роджерса с 24-летним Александром Волковым, в памяти фанатов ММА были ещё свежи бои Бретта с Андреем Орловским (победа нокаутом) и Фёдором Емельяненко (поражение нокаутом).

Молодой Волков в 2012 году только начинал свой путь в Bellator. Поединок с Роджерсом расценивался фанатами, как настоящий экзамен для россиянина.

Ко всеобщему удивлению американец весь поединок провёл, что называется, вторым номером. В самом начале Роджерс несколько раз попадал по нашему бойцу джебами и сделал пару попыток перевести бой в партер, но Волков показывал отличную защиту от тейкдаунов. Александр блестяще реализовал план на бой, держа Роджерса на расстоянии, и доставая его длинными конечностями. К концу боя Бретт перестал предпринимать хоть какие-то попытки перейти в наступление, вместо этого он лишь отступал, иногда и вовсе поворачиваясь к Волкову спиной.

Рич Хэйл

Этот бой стал первым пятираундовым для обоих спортсменов. Видимо, из-за этого ни Александр Волков, ни его соперник Рич Хэйл, особо не спешили идти вперёд, работая в низком темпе.

Первая пятиминутка более успешно прошла для американца. Под конец раунда Хэйл даже опрокинул российского спортсмена мощным ударом с правой, — на этом бой вполне мог закончиться, но Волков выдержал. В последующих двух отрезках поединок уже перешёл под контроль Драго. Россиянин заметно приспособился к сопернику и сумел провести успешные серии ударов на отходе, несколько раз хлестко попав оппоненту в голову. После третьего раунда Хэйл заметно «задышал» и в оставшиеся до конца поединка десять минут не представлял для Волкова особой угрозы. В уверенном и довольно осторожном стиле Александр довёл тот бой до нужного исхода.

Майти Мо Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — это про нокаут, в который наш боец отправил Майти Мо (именно под этим прозвищем известен Сиала-Моу Силига). На официальном канале Bellator в YouTube запись нокаута набрала больше 140 тысяч просмотров.

А дело было так. Майти Мо прекрасно понимал, что ему будет сложно противостоять в стойке высоченному ударнику Волкову и первым делом попёр на Александра с намерением перевести бой на землю. Самоанец прихватил первый же фронт-кик в корпус от россиянина и прижал того к сетке, после чего даже ненадолго сумел свалить на настил. Но как только бойцы вновь оказались на ногах, Александр продолжил разбирать оппонента в стойке. В одной из атак Волков исполнил образцовую комбинацию — двойка+левый хай-кик. Всего три минуты понадобилось Драго, чтобы удосрочить Майти Мо и во второй раз в карьере выйти в финал гран-при Bellator.

Денис Смолдарев, что логично, решил сделать ставку на борьбу. Эстонский тяжеловес с первых минут вошёл в клинч с Александром Волковым и без особых затруднений повалил того на канвас. Остаток первого раунда прошёл под контролем Смолдарева.

Во второй пятиминутке Волков всё же сумел найти возможность для нанесения решающего удара. Попадание коленом в корпус в исполнении россиянина сильно сбило дыхание эстонскому бойцу. Смолдареву и в дальнейшем удавалось переводить бой на настил, но контролировать Волкова так же уверенно, как в начале боя, уже не получалось.

А в третьем раунде произошло то, чего не могли ожидать даже самые ярые фанаты Драго. Александр Волков закрыл плотный треугольник на шее Дениса Смолдарева и тот постучал. Вот таким эффектным и неожиданным способом россиянин завладел поясом М-1 в тяжёлом весе.

Штефан Струве

После неубедительной победы Александра Волкова над ветераном UFC Роем Нельсоном, компания всё же дала россиянину топового оппонента. Анонс поединка двух гигантов (рост Волкова — 200 сантиметров, а Струве — 212), видимо, давно был в умах матчмейкеров. Плюс бойцы находились по соседству в рейтинге тяжеловесов. В итоге поединок Струве — Волков решено было поставить во главу сентябрьского турнира в Роттердаме.

Опытный голландец с первых минут полетел в атаку на россиянина и сумел открыть тому глубокое рассечение под левым глазом. В какой-то момент даже показалось, что бой оказался под угрозой срыва. Однако атлеты продолжили сражение, и к концу пятиминутки от преимущества Струве не осталось и следа. Бой полностью перешёл под контроль более техничному Волкову.

С каждым новым раундом Александр наращивал превосходство в стойке, что по итогу вылилось в красивую победу Волкова техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа стала первой в истории для российских бойцов в мейн ивенте UFC.