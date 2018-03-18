Ещё
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутом победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне.
Судья остановил поединок в четвертом раунде и присудил победу россиянину.
Вердум потерпел восьмое поражение в ММА, на его счету 23 победы. 40-летний Вердум является бывшим чемпионом UFC, за свою карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Кейн Веласкес и других.
29-летний Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету 30 побед и шесть поражений. Волков в 20-й раз завершил поединок нокаутом.
ТАСС: последние новости
Федор Емельяненко начал подготовку к поединку против Фрэнка Мира Мэйуэзер в скором времени начнет подготовку к бою в UFC Боец Нурмагомедов считает, что его поединок с Фергюсоном будет самым важным в истории UFC
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Глава ФИФА обидно пошутил над российскими футболистами53
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение