Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC

Россиянин Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутом победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне.

Wow! We have a new heavyweight contender in @AlexDragoVolkov at #UFCLondon pic.twitter.com/ifv2r1eOq2— UFC Europe (@UFCEurope) 17 марта 2018 г. Судья остановил поединок в четвертом раунде и присудил победу россиянину.

Александр Емельяненко, Вердум потерпел восьмое поражение в ММА, на его счету 23 победы. 40-летний Вердум является бывшим чемпионом UFC, за свою карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко Алистар Оверим , Кейн Веласкес и других.

29-летний Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету 30 побед и шесть поражений. Волков в 20-й раз завершил поединок нокаутом.