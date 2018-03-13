СМИ: Если НВО не подведёт, то Деревянченко и Эндрэд вскоре подерутся

По инсайдерским данным talkSPORT.com, украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в мае может встретиться с топовым бойцом из США Деметриусом Эндрэдом (25-0, 16 КО).

Источник сообщает, что стороны согласовали условия сделки и предложили кабельному телеканалу НВО выступить телетранслятором.

По данным источника, поединок состоится только в том случае, если будет найдена телеплатформа для показа боя.

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