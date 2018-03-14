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Роузи оценила возможность возвращения в ММА
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Ронда Роузи: Мое возвращение в ММА так же невероятно, как возвращение на Олимпиаду 

Советский спорт 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Напомним, проиграв досрочно два последних поединка в ММА (Холли Холм и Аманде Нуньес), Роузи подписала контракт с крупнейшим промоушеном профессионального рестлинга WWE.
— Я думаю, что сейчас возвращение в ММА для меня так же невероятно, как возвращение на Олимпиаду. Никто не требовал от меня официального заявления об отставке, когда я уходила из дзюдо, и я не думаю, что должна официально заявить о своём уходе из смешанных единоборств. Я просто делаю то, что мне нравится. А сейчас мне нравится WWE, — заявила 31-летняя Роузи.
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