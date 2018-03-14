Нурмагомедов посоветовал «королю бургеров» Макгрегору держаться подальше от UFC

«У него есть деньги, у него хорошая жизнь, он выигрывал титулы в двух дивизионах UFC. Держись подальше! Это спорт не для королей бургеров. Здесь настоящие бойцы», — заявил Нурмагомедов. Он также отметил, что ирландец ищет легкие бои, «вроде бокса с Флойдом Мэйуэзером».

5 марта на YouTube появился рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания Burger King. В нем Макгрегор презентует новый куриный сэндвич.

Нурмагомедов неоднократно поддевал ирландского бойца. В частности, 17 января россиянин выложил в своем Instagram-аккаунте пародийный ролик, где обыгрывается лишение Макгрегора чемпионского титула.