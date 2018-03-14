Ещё
Нурмагомедов посоветовал «королю бургеров» Макгрегору держаться подальше от UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов посоветовал «королю бургеров» Макгрегору держаться подальше от UFC 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов считает, что бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору стоит подумать о завершении спортивной карьеры. Слова россиянина приводит Yahoo Sports.
«У него есть деньги, у него хорошая жизнь, он выигрывал титулы в двух дивизионах UFC. Держись подальше! Это спорт не для королей бургеров. Здесь настоящие бойцы», — заявил Нурмагомедов. Он также отметил, что ирландец ищет легкие бои, «вроде бокса с Флойдом Мэйуэзером».
5 марта на YouTube появился рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания Burger King. В нем Макгрегор презентует новый куриный сэндвич.
Нурмагомедов неоднократно поддевал ирландского бойца. В частности, 17 января россиянин выложил в своем Instagram-аккаунте пародийный ролик, где обыгрывается лишение Макгрегора чемпионского титула.
7 апреля российский боец проведет бой против американца Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в легком весе. 29-летний Нурмагомедов выиграл все 25 поединков в профессиональной карьере.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение