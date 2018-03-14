Российские бойцы Махачев и Алиев планируют в мае провести бои в UFC

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Султан Алиев и Ислам Махачев планируют провести следующие поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в мае. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

"Надеемся, что Султан Алиев выступит в мае. То же самое с Махачевым", — сказал Магомедов.

Алиев должен был провести бой 16 декабря в Канаде, однако не сумел получить визу. Всего на его счету 14 побед и два поражения в ММА.

Махачев в последнем поединке 20 января победил нокаутом в первом раунде бразильца Глейсона Тибау. Всего в активе спортсмена 15 побед и одно поражение.