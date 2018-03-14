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Российские бойцы Махачев и Алиев планируют в мае провести бои в UFC
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Российские бойцы Махачев и Алиев планируют в мае провести бои в UFC 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Султан Алиев и Ислам Махачев планируют провести следующие поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в мае. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
"Надеемся, что Султан Алиев выступит в мае. То же самое с Махачевым", — сказал Магомедов.
Алиев должен был провести бой 16 декабря в Канаде, однако не сумел получить визу. Всего на его счету 14 побед и два поражения в ММА.
Махачев в последнем поединке 20 января победил нокаутом в первом раунде бразильца Глейсона Тибау. Всего в активе спортсмена 15 побед и одно поражение.
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