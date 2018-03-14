Александр Шлеменко: «Даже еще одно поражение никак не повлияет на наследие Емельяненко» 

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о планах на будущее, поделился ожиданиями от боев Хабиба Нурмагомедова, Федора Емельяненко и Мурата Гассиева, а также призвал полностью отказаться от алкоголя.
Александр Шлеменко: «Хочу провести последний бой в Bellator и стать свободным агентом»
— В апреле Федор Емельяненко встретится с Фрэнком Миром. Чего ждете от этого боя?
— Тут шансы абсолютно равны. Ключевую роль сыграет либо скорость Федора, либо габариты Мира. Я надеюсь, что все-таки Федор подойдет к бою очень грамотно и сможет за счет скорости нокаутировать соперника.
— Федор проиграл последний бой Мэтту Митриону, до этого выглядел не лучшим образом с Фабио Мальдонадо. В случае поражения от Мира не стоит ли ему закончить карьеру?
— Даже еще одно поражение никак не повлияет на наследие Емельяненко. Федор времен Прайда и Федор сейчас — это разные бойцы, он даже выглядит по-другому. А то, что он до сих пор выступает — это хороший стимул для жителей нашей страны. Это означает, что человек может быть в отличной форме, даже если ему за 40. Чем не прекрасная мотивация? Я не думаю, что Федор выступал бы, если бы не чувствовал в себе силы. Он все еще конкурентоспособен. Ему мешает то, что у него мало времени на подготовку из-за общественной работы, он же Союзом ММА еще занимается. (Михаил ПОТАПОВ)