Александр Шлеменко: «Даже еще одно поражение никак не повлияет на наследие Емельяненко»

Александр Шлеменко: «Хочу провести последний бой в Bellator и стать свободным агентом»

— В апреле Федор Емельяненко встретится с Фрэнком Миром . Чего ждете от этого боя?

— Тут шансы абсолютно равны. Ключевую роль сыграет либо скорость Федора, либо габариты Мира. Я надеюсь, что все-таки Федор подойдет к бою очень грамотно и сможет за счет скорости нокаутировать соперника.

— Федор проиграл последний бой Мэтту Митриону , до этого выглядел не лучшим образом с Фабио Мальдонадо . В случае поражения от Мира не стоит ли ему закончить карьеру?