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Нганну готов к возвращению в октагон
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Нганну готов к возвращению в октагон 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Боец UFC Франсис Нганну подтвердил, что он готов к возвращению в октагон. Нганну последний на данный момент поединок провёл 20 января 2018 года, тяжёлым нокаутом уступивСтипе Миочичу в титульном поединке за пояс UFC в тяжёлом весе. «Я возвращаюсь в дело», — подписал фотографию в боевой стойке Нганну на своей странице в «Твиттере». Ранее UFC намекала на возможность проведения боя Франсиса Нганну с американским бойцом Дерриком Льюисом. Сам Льюис неоднократно подчёркивал, что хотел бы поединка с бывшим главным претендентом на титул в тяжёлом весе Нганну.
Посмотреть фото можно на странице Франсиса Нганну в «Твиттере».
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