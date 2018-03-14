Нганну готов к возвращению в октагон

Боец UFC Франсис Нганну подтвердил, что он готов к возвращению в октагон. Нганну последний на данный момент поединок провёл 20 января 2018 года, тяжёлым нокаутом уступивСтипе Миочичу в титульном поединке за пояс UFC в тяжёлом весе. «Я возвращаюсь в дело», — подписал фотографию в боевой стойке Нганну на своей странице в «Твиттере». Ранее UFC намекала на возможность проведения боя Франсиса Нганну с американским бойцом Дерриком Льюисом. Сам Льюис неоднократно подчёркивал, что хотел бы поединка с бывшим главным претендентом на титул в тяжёлом весе Нганну.

Посмотреть фото можно на странице Франсиса Нганну в «Твиттере».