Даниэль Кормье уверен, что сможет побить Стипе Миочича

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье (20-1) решительно намерен завоевать титул во второй категории, отобрав пояс в тяжёлом дивизионе у Стипе Миочича (18-2), с которым они будут драться 7 июля на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (США).

«У нас нет никаких проблем со Стипе Миочичем, но я в восторге от того, что могу проверить себя в поединке против такого парня, — заявил Кормье в эфире UFC Tonight. — Я думаю, он потрясающий чемпион, но, как я ему уже сказал, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Стипе, я не хочу быть тем, кто сделает это с тобой, но мне придётся, потому что я хочу быть чемпионом в двух категориях!»

«Знаю, это будет очень трудно, но я не из тех парней, которые бегут от вызовов. Я принял вызов, несмотря на то, что он большой мужик, очень обученный и талантливый. Он обязательно попытается меня нокаутировать, но я буду на высоте, — обещает Даниэль. — Я бы не пошёл на это, если бы не был уверен, что могу побить Миочича. Я повторяю снова и снова — я на протяжении уже десяти лет ежедневно тренируюсь с лучшим тяжеловесом всех времён, и если я могу конкурировать с Кейном Веласкесом, то могу выйти и побить Миочича. Я верю, что всё так и будет, и с нетерпением жду этого момента».

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Источник: FightTime

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