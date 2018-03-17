Бывший чемпион UFC Орловский проведет бой с Туивасой 9 июня

Турнир UFC пройдет в Чикаго.

"Поединок подтвержден, это молодой, опасный соперник. Тактика простая, но достаточно опасная, так что будем готовиться. Бой на UFC в Москве? Сначала надо победить в июне", — сказал Орловский.

Орловский в последнем поединке единогласным решением судей победил бойца из Нидерландов Штефана Штруве. Всего в активе 39-летнего белорусского спортсмена 27 побед и 15 поражений. 25-летний Туиваса одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения в ММА.