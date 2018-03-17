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Бывший чемпион UFC Орловский проведет бой с Туивасой 9 июня
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Бывший чемпион UFC Орловский проведет бой с Туивасой 9 июня 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский проведет следующий поединок 9 июня против австралийца Тая Туивасы. Об этом Орловский сообщил ТАСС.
Турнир UFC пройдет в Чикаго.
"Поединок подтвержден, это молодой, опасный соперник. Тактика простая, но достаточно опасная, так что будем готовиться. Бой на UFC в Москве? Сначала надо победить в июне", — сказал Орловский.
Орловский в последнем поединке единогласным решением судей победил бойца из Нидерландов Штефана Штруве. Всего в активе 39-летнего белорусского спортсмена 27 побед и 15 поражений. 25-летний Туиваса одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения в ММА.
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