Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам UFC

"Скоро начну готовиться к UFC. Мы переписывались с Тайроном Вудли. Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнём работать. Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6-8, самое важное — подготовиться правильно", — цитирует Мейвезера MMA Junkie.

При этом он отметил, что находится не в лучшей форме относительно компонента кикбоксинга.