Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам UFC 

Американский боксер Флойд Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам смешанных единоборств в UFC, сообщает "Советский спорт".
"Скоро начну готовиться к UFC. Мы переписывались с Тайроном Вудли. Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнём работать. Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6-8, самое важное — подготовиться правильно", — цитирует Мейвезера MMA Junkie.
При этом он отметил, что находится не в лучшей форме относительно компонента кикбоксинга.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт сообщил, что американец согласился на бой с Конором Макгрегором по правилам ММА.