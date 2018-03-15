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Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам UFC
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Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам UFC 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Американский боксер Флойд Мейвезер начал подготовку к проведению боя по правилам смешанных единоборств в UFC, сообщает "Советский спорт".
"Скоро начну готовиться к UFC. Мы переписывались с Тайроном Вудли. Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнём работать. Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6-8, самое важное — подготовиться правильно", — цитирует Мейвезера MMA Junkie.
При этом он отметил, что находится не в лучшей форме относительно компонента кикбоксинга.
Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт сообщил, что американец согласился на бой с Конором Макгрегором по правилам ММА.
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