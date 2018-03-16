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Александр Волков: «В России понимание ММА как вида спорта немного отстает от зарубежного»
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Александр Волков: «В России понимание ММА как вида спорта немного отстает от зарубежного» 

Спорт-Экспресс 23 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков считает, что то, что поединки с участием россиян возглавляют третий подряд турнир UFC, свидетельствует о силе отечественных бойцов. По его мнению, в России много сильных спортсменов.
— Это закономерность. У нас гораздо больше бойцов, которые могут проявить себя в UFC. Но есть сложности с попаданием туда, так для нас это наиболее длинный путь. Некоторым комфортнее оставаться в России, так как тут попроще с деньгами. Некоторым сложно получить визу. Проще парням, которые в какой-то момент сумели пробиться в США, засветиться перед UFC. Или тем, у кого за океаном работают менеджеры. Почему в UFC преобладают бойцы из Америки и Бразилии? Потому что они живут там, где исторически проходят турниры лиги. У нас же крутых спортсменов не меньше. Просто в России понимание ММА как вида спорта немного отстает от понимания зарубежного. У нас люди завязаны на культуре любительского спорта, — цитируют "Известия" Волкова. — Конечно, постепенно отставание сокращается в сознании не только зрителей, но и бойцов — переходя в профессионалы, они понимают, что меняется в их жизни. Важный момент: спортсмен должен понимать, что, как только ты получаешь за свои поединки деньги, ты становишься профи. Меняется отношение к собственному труду. Когда-то случится так, что россияне будут конкурировать в UFC не с зарубежными бойцами, а друг с другом, потому что наш уровень продолжит расти.
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