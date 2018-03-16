Фабрисио Вердум: Было бы неплохо увидеть Емельяненко в UFC

Вердум, победивший в 2010 году Федора Емельяненко, поддержал бойца, а также выразил надежду, что россиянин вернется в UFC.

"Я считаю Федора величайшим тяжеловесом в истории. Я его очень уважаю. Думаю, что неплохо было бы его увидеть в UFC. Это было бы потрясающе. Федор — легенда. Думаю, что он победит в Гран-при Bellator. Ему нужно только сохранять концентрацию и проводить качественные тренировки. Если все это будет, то он точно победит в Гран-при", — сказал Вердум, чьи слова приводит Allboxing.ru.

Отметим, что бразилец проведет встречу с Волковым в рамках UFC 127, которая пройдет 17 марта в Лондоне, а Федор Емельяненко ближайший бой проведет в Bellator против Фрэнка Мира.