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Фабрисио Вердум: Было бы неплохо увидеть Емельяненко в UFC
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Фабрисио Вердум: Было бы неплохо увидеть Емельяненко в UFC 

Советский спорт 22 часа назад
Фото: Советский спорт
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Вердум, победивший в 2010 году Федора Емельяненко, поддержал бойца, а также выразил надежду, что россиянин вернется в UFC.
"Я считаю Федора величайшим тяжеловесом в истории. Я его очень уважаю. Думаю, что неплохо было бы его увидеть в UFC. Это было бы потрясающе. Федор — легенда. Думаю, что он победит в Гран-при Bellator. Ему нужно только сохранять концентрацию и проводить качественные тренировки. Если все это будет, то он точно победит в Гран-при", — сказал Вердум, чьи слова приводит Allboxing.ru.
Отметим, что бразилец проведет встречу с Волковым в рамках UFC 127, которая пройдет 17 марта в Лондоне, а Федор Емельяненко ближайший бой проведет в Bellator против Фрэнка Мира.
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