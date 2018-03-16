Бразильский боец хочет увидеть Федора Емельяненко в UFC

"Я считаю Федора величайшим тяжеловесом в истории. Я его очень уважаю. Думаю, что неплохо было бы его увидеть в UFC. Это было бы потрясающе. Федор — легенда. Думаю, что он победит в Гран-при Bellator. Ему нужно только сохранять концентрацию и проводить качественные тренировки. Если все это будет, то он точно победит в Гран-при", — сказал Вердум, чьи слова приводит Allboxing.ru.