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Бразильский боец хочет увидеть Федора Емельяненко в UFC
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Бразильский боец хочет увидеть Федора Емельяненко в UFC 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: sherdog.com
Бывший чемпион UFC бразилец Фабрисио Вердум заявил, что россиянин Федор Емельяненко является величайшим тяжеловесом в истории, сообщает "Советский спорт".
"Я считаю Федора величайшим тяжеловесом в истории. Я его очень уважаю. Думаю, что неплохо было бы его увидеть в UFC. Это было бы потрясающе. Федор — легенда. Думаю, что он победит в Гран-при Bellator. Ему нужно только сохранять концентрацию и проводить качественные тренировки. Если все это будет, то он точно победит в Гран-при", — сказал Вердум, чьи слова приводит Allboxing.ru.
Бразилец проведет бой против россиянина Александра Волкова в рамках турнира UFC Fight Night 127, который пройдет 17 марта в Лондоне.
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