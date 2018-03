О реванше Роберта Уиттакера и Йоэля Ромеро объявлено официально

Как и ожидалось, главным событием турнира UFC 225, который состоится 9 июня в Чикаго (США), станет реванш действующего чемпиона UFC в среднем весе австралица Роберта Уиттакера (19-4) и обладателя «временного» титула кубинца Йоэля Ромеро (13-2). Накануне промоушен анонсировал поединок официально.

Напомним, что первый бой Уиттакер и Ромеро провели в июле прошлого года на UFC 213. Тогда победа по очкам осталась за Робертом.

В феврале этого года на UFC 221 австралиец должен был защищать титул в поединке против Люка Рокхолда , но выбыл из-за болезни, а его место в мэйнивенте занял Ромеро, нокаутировавший Рокхолда в соперничестве за «временный» титул промоушена.

The rematch is OFFICIAL!@RobWhittakerMMA makes the first defense of his MW strap against former foe @YoelRomeroMMA at #UFC225 in the Chi! pic.twitter.com/qFSl0nUWUc

— UFC (@ufc) 15 марта 2018 г.

