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О реванше Роберта Уиттакера и Йоэля Ромеро объявлено официально
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О реванше Роберта Уиттакера и Йоэля Ромеро объявлено официально 

Vringe.com 21 час назад
Фото: Vringe.com
Как и ожидалось, главным событием турнира UFC 225, который состоится 9 июня в Чикаго (США), станет реванш действующего чемпиона UFC в среднем весе австралица Роберта Уиттакера (19-4) и обладателя «временного» титула кубинца Йоэля Ромеро (13-2). Накануне промоушен анонсировал поединок официально.
Напомним, что первый бой Уиттакер и Ромеро провели в июле прошлого года на UFC 213. Тогда победа по очкам осталась за Робертом.
В феврале этого года на UFC 221 австралиец должен был защищать титул в поединке против Люка Рокхолда, но выбыл из-за болезни, а его место в мэйнивенте занял Ромеро, нокаутировавший Рокхолда в соперничестве за «временный» титул промоушена.
The rematch is OFFICIAL!@RobWhittakerMMA makes the first defense of his MW strap against former foe @YoelRomeroMMA at #UFC225 in the Chi! pic.twitter.com/qFSl0nUWUc
— UFC (@ufc) 15 марта 2018 г.
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