Комментатор UFC: Макгрегор просто убьет Мэйвезера в октагоне

Отец Мэйвезера: Мой сын способен выиграть в ММА, но лучше оставить эту идею

Ранее сообщалось, что непобежденный американский боксер может провести встречу с чемпионом UFC по правилам ММА.

"Тут все ясно. Флойд, конечно, может провести бой в UFC, но он станет для него первым и последним. Как Мэйвезер деклассировал Макгрегора на ринге, так и Конор уничтожит Флойда в октагоне. Честно говоря, это не справедливо, потому что Конор просто убьет Мэйвезера", — сказал Роган в своём подкасте Joe Rogan Experience.