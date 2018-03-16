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Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018
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Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018 

Чемпионат.com 15 часов назад
На прошедшем чемпионате Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам (ММА) были разыграны первые путевки на чемпионат России по ММА, который пройдет в мае в Челябинске.
Чемпионами в своих весовых категориях стали: до 56,7 кг — Джамалов Бунямин до 61,2 кг — Эмирбеков Нариман до 65,8 кг — Акаев Магомед до 70,3 кг — Чокуев Курбан до 77,1 кг — Ибрагимов Ибрагим до 84 — Гюлмагомедов Эседулах до 93 кг — Исаев Абдула свыше 93 кг — Вагабов Абдулбасир
Следующий этап отбора на национальный чемпионат по ММА пройдет в Мурманске 18 марта на чемпионате Северо-Западного федерального округа.
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