Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018

На прошедшем чемпионате Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам (ММА) были разыграны первые путевки на чемпионат России по ММА, который пройдет в мае в Челябинске.

Чемпионами в своих весовых категориях стали: до 56,7 кг — Джамалов Бунямин до 61,2 кг — Эмирбеков Нариман до 65,8 кг — Акаев Магомед до 70,3 кг — Чокуев Курбан до 77,1 кг — Ибрагимов Ибрагим до 84 — Гюлмагомедов Эседулах до 93 кг — Исаев Абдула свыше 93 кг — Вагабов Абдулбасир

Следующий этап отбора на национальный чемпионат по ММА пройдет в Мурманске 18 марта на чемпионате Северо-Западного федерального округа.