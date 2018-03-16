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От Федора до Хабиба. Кто двигает вперед российское ММА
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От Федора до Хабиба. Кто двигает вперед российское ММА 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Все, что нужно знать о самых ярких и известных российских бойцах смешанного стиля — тех, кто сделал ММА одним из самых популярных видов спорта в нашей стране.
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